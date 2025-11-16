Emotionaler Abschied im Erzgebirge: „Mister Zuverlässig“ stellt seine Ringerschuhe auf die Matte

Mit dem Sieg zum Karriereende ist es zwar nichts geworden. Doch Nico Schmidt (47) bleibt beim FCE Aue unvergessen. Der Klassiker stand sein halbes Ringerleben für den Verein auf der Matte.

Der Rückwärtssalto nach einem Sieg war sein Markenzeichen. Und davon hat er viele zelebriert. Am Sonnabend stellte Nico Schmidt seine Ringerschuhe auf die Matte. In der Auer Neustadt, beim Großkampftag des FC Erzgebirge, beendete der 47-Jährige seine Karriere. Die Gefühlslage? „Heute früh war noch alles gut. Als ich ankam auch." Doch...