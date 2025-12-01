Emotionaler Abschied nach 30 Jahren: Urgestein der Gelenauer Ringer sagt der Matte Adieu

Nach vielen Erfolgen, aber auch Verletzungen und einer Nahtoderfahrung stand Rico Richter im Regionalliga-Gipfeltreffen gegen Werdau zum letzten Mal auf der Matte. Das Ergebnis passte.

Mehr als 500 Zuschauer haben den Sieg der Gelenauer Ringer im Gipfeltreffen der Regionalliga Mitteldeutschland bejubelt. Beim 20:9-Erfolg gegen den bisherigen Spitzenreiter Werdau, der den Gastgebern den Sprung auf Platz 1 bescherte, sorgte ein Athlet für den größten Gänsehautmoment. Auch wenn Rico Richter das abschließende Duell dieses... Mehr als 500 Zuschauer haben den Sieg der Gelenauer Ringer im Gipfeltreffen der Regionalliga Mitteldeutschland bejubelt. Beim 20:9-Erfolg gegen den bisherigen Spitzenreiter Werdau, der den Gastgebern den Sprung auf Platz 1 bescherte, sorgte ein Athlet für den größten Gänsehautmoment. Auch wenn Rico Richter das abschließende Duell dieses...