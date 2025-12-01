Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wurde nach seinem letzten Kampf minutenlang vom Publikum gefeiert: Rico Richter.
Wurde nach seinem letzten Kampf minutenlang vom Publikum gefeiert: Rico Richter. Bild: Heiko Neubert
Wurde nach seinem letzten Kampf minutenlang vom Publikum gefeiert: Rico Richter.
Wurde nach seinem letzten Kampf minutenlang vom Publikum gefeiert: Rico Richter. Bild: Heiko Neubert
Zschopau
Emotionaler Abschied nach 30 Jahren: Urgestein der Gelenauer Ringer sagt der Matte Adieu
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach vielen Erfolgen, aber auch Verletzungen und einer Nahtoderfahrung stand Rico Richter im Regionalliga-Gipfeltreffen gegen Werdau zum letzten Mal auf der Matte. Das Ergebnis passte.

Mehr als 500 Zuschauer haben den Sieg der Gelenauer Ringer im Gipfeltreffen der Regionalliga Mitteldeutschland bejubelt. Beim 20:9-Erfolg gegen den bisherigen Spitzenreiter Werdau, der den Gastgebern den Sprung auf Platz 1 bescherte, sorgte ein Athlet für den größten Gänsehautmoment. Auch wenn Rico Richter das abschließende Duell dieses...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.11.2025
3 min.
Gelenauer Regionalliga-Ringer setzen Achtungszeichen im Titelkampf
Auch Robert Krause (rotes Trikot), hier in einem anderen Kampf, durfte in Potsdam wieder jubeln.
Lange sah es so aus, als hätten die Erzgebirger keine Chance, ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Der Vergleich in Potsdam lässt sie nun aber wieder vom 1. Platz träumen.
Andreas Bauer
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
23.11.2025
3 min.
Gelenauer Ringer klettern mit klarem Derby-Sieg auf Rang 2 der Regionalliga
Für Haydar Afshar, der diesmal in der Bundesliga ran durfte, trat gegen Aue II der Markneukirchener Tim Krasnickij (links) im Regionalliga-Team an und besiegte Willi Weiß durch Technische Überlegenheit.
Das Duell mit dem Lokalrivalen aus Aue hat sich als einseitige Angelegenheit erwiesen. Viele Athleten der Gastgeber konnten dabei Selbstvertrauen tanken für den Endspurt, in dem viel möglich ist.
Andreas Bauer
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
15:30 Uhr
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel