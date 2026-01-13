Endrunde des Erzgebirgs-Hallencups ist komplett: Diese beiden Fußball-Teams schnappten sich die letzten Tickets

Annaberg
Sechs der acht Mannschaften, die am 24. Januar um den Siegerpott spielen werden, standen schon fest. Nun wurde die letzte Vorrunde absolviert.
Große Spannung war im Gelenauer Sportareal nicht zu erleben, dafür viele Tore. Mit 6:2 feierte der FC Greifenstein Ehrenfriedersdorf gegen Schlettau den höchsten Sieg – und bejubelte letztlich den Sieg in der letzten Vorrunde des Erzgebirgs-Hallencups. Hinter dem Sieger, der sich neben vier Siegen ein Remis gegen Crottendorf (3.) leistete,...
