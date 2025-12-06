Enduro-Event in Gelenau: Aus Biertischlaune wird Realität

Ein Waldstück in Familienbesitz wird zum Schauplatz für Enduro-Fans. Mario Fugmann und Thomas Pilz laden ein zu einem besonderen Trainingslager. Was erwartet die Teilnehmer im April 2026?

Dass eine spontane Idee manchmal auch ganz schnell Realität werden kann, haben Mario Fugmann und Thomas Pilz unter Beweis gestellt. Denn aus einer Biertischlaune heraus entstand das Vorhaben, ein Enduro-Klassik-Trainingslager in Gelenau mit historischen Maschinen auf die Beine zu stellen. Dass eine spontane Idee manchmal auch ganz schnell Realität werden kann, haben Mario Fugmann und Thomas Pilz unter Beweis gestellt. Denn aus einer Biertischlaune heraus entstand das Vorhaben, ein Enduro-Klassik-Trainingslager in Gelenau mit historischen Maschinen auf die Beine zu stellen.