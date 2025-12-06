Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Gelenauer Mario Fugmann (l.) und Thomas Pilz sind die Organisatoren des ersten Trainingslagers für das Gelenauer Klassik Enduro.
Die Gelenauer Mario Fugmann (l.) und Thomas Pilz sind die Organisatoren des ersten Trainingslagers für das Gelenauer Klassik Enduro. Bild: Thomas Fritzsch
Die Gelenauer Mario Fugmann (l.) und Thomas Pilz sind die Organisatoren des ersten Trainingslagers für das Gelenauer Klassik Enduro.
Die Gelenauer Mario Fugmann (l.) und Thomas Pilz sind die Organisatoren des ersten Trainingslagers für das Gelenauer Klassik Enduro. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Enduro-Event in Gelenau: Aus Biertischlaune wird Realität
Von Thomas Fritzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Waldstück in Familienbesitz wird zum Schauplatz für Enduro-Fans. Mario Fugmann und Thomas Pilz laden ein zu einem besonderen Trainingslager. Was erwartet die Teilnehmer im April 2026?

Dass eine spontane Idee manchmal auch ganz schnell Realität werden kann, haben Mario Fugmann und Thomas Pilz unter Beweis gestellt. Denn aus einer Biertischlaune heraus entstand das Vorhaben, ein Enduro-Klassik-Trainingslager in Gelenau mit historischen Maschinen auf die Beine zu stellen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
4 min.
Deutsche Enduro-Meisterin: Motorradrennfahrerin aus dem Erzgebirge glänzt auch im Gelände
Im Gelände fühlt sich Lucy Glöckner pudelwohl, wie ihre Top-Ergebnisse im Deutschen Enduro-Cup beweisen.
Mit ihrem Titelgewinn hat Lucy Glöckner im Geländesport auf Anhieb überzeugt. Neben dem richtigen Gefühl für die Maschine dürften dabei auch ihre Gene eine wichtige Rolle gespielt haben.
Thomas Fritzsch
05.12.2025
2 min.
„Rücktritt“, „großes Vorbild“: So reagiert das Netz auf Sachsens „Bleifuß-Minister“ Conrad Clemens
Ist gerne (zu) flott unterwegs: Conrad Clemens (CDU), Kultusminister von Sachsen.
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Das musste jüngst auch Sachsens Kultusminister lernen. Nachdem herauskam, dass er wiederholt mit zu hohem Tempo erwischt wurde, reagierte das Netz prompt.
Patrick Hyslop
10:10 Uhr
2 min.
Frau in Ingolstadt erstochen – Söhne greifen ein
Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. (Symbolbild)
Mit einem Messer wird eine Frau in Ingolstadt tödlich verletzt - der Tatverdächtige ist laut Polizei ihr Ex-Partner. Ihre beiden Söhne sollen noch versucht haben, den Mann abzuhalten.
02.10.2025
4 min.
Beim WM-Finale „Rund um Zschopau“: Eine kommende trifft auf alte Enduro-Legenden
Der Vorsitzende des MC MZ Zschopau, Uwe Klaumünzer (links), und der WM-Fahrer Jeremy Sydow fiebern gleichermaßen dem Heim-Grand-Prix im Oktober entgegen.
Nach seinen jüngsten Erfolgen freut sich Geländefahrer Jeremy Sydow ganz besonders auf das Highlight im Erzgebirge. Genauso fiebern Sportler von einst dem Event entgegen, weil ein Jubiläum ansteht.
Thomas Fritzsch
05.12.2025
1 min.
Dorf im Erzgebirge eröffnet Weihnachtsmarkt am Nikolaustag
In Crottendorf (Archivfoto) findet am Wochenende der Weihnachtsmarkt statt.
In Crottendorf wird am zweiten Adventswochenende zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Neben dem Weihnachtsmann kommen auch Wichtel.
Annett Honscha
10:20 Uhr
1 min.
Die schönsten Bilder vom zweiten Advents-Wochenende in der Region Freiberg/Flöha
 3 Bilder
Die Kinder-Bergparade in Brand-Erbisdorf hat am Freitag fast 200 Mädchen und Jungen vereint.
Das Stollenfest in Brand-Erbisdorf gehört zu den traditionellen Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit.
Steffen Jankowski
Mehr Artikel