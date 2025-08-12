Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
MZ-Fahrer Uwe Weber kehrte mit zwei Goldmedaillen von der Enduro Vintage Trophy in Polen zurück. Neben dem Mannschaftstitel holte er auch souverän den Sieg in seiner Klasse A3 sowie in der Gesamtwertung der Klasse A.
MZ-Fahrer Uwe Weber kehrte mit zwei Goldmedaillen von der Enduro Vintage Trophy in Polen zurück. Neben dem Mannschaftstitel holte er auch souverän den Sieg in seiner Klasse A3 sowie in der Gesamtwertung der Klasse A. Bild: Thomas Fritzsch
Zschopau
Enduro-Veteran aus dem Erzgebirge feiert Start-Ziel-Sieg mit deutscher Vintage-Trophy-Mannschaft in Polen
Von Thomas Fritzsch
Den Trophy-Sieg widmen die Fahrer dem Zwönitzer Swen Enderlein, der vor 21 Jahren in Polen verunglückte. Im nächsten Jahr macht das populäre Enduro-Rennen in Zschopau Station.

Es ist geschafft. Das Vintage Trophy Team Deutschland mit dem Hohndorfer Uwe Weber auf einer MZ, Bert von Zitzewitz aus Karlshof (Maico) und Johannes Steinel aus Willstätt (Kramer) hat sich mit einem Start-Ziel-Sieg erstmals in der noch jungen Geschichte des Veteranen Mannschafts-Wettbewerbs Enduro Vintage Trophy des Motorrad-Weltverbandes FIM...
