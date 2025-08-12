Enduro-Veteran aus dem Erzgebirge feiert Start-Ziel-Sieg mit deutscher Vintage-Trophy-Mannschaft in Polen

Den Trophy-Sieg widmen die Fahrer dem Zwönitzer Swen Enderlein, der vor 21 Jahren in Polen verunglückte. Im nächsten Jahr macht das populäre Enduro-Rennen in Zschopau Station.

Es ist geschafft. Das Vintage Trophy Team Deutschland mit dem Hohndorfer Uwe Weber auf einer MZ, Bert von Zitzewitz aus Karlshof (Maico) und Johannes Steinel aus Willstätt (Kramer) hat sich mit einem Start-Ziel-Sieg erstmals in der noch jungen Geschichte des Veteranen Mannschafts-Wettbewerbs Enduro Vintage Trophy des Motorrad-Weltverbandes FIM...