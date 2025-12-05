Enduro Vintage Trophy: Weltmeister wollen Titel 2026 im Erzgebirge verteidigen

Zschopau
Die Motorradstadt Zschopau ist im kommenden Jahr erneut Austragungsort eines echten Höhepunkts. Die FIM Enduro Vintage Trophy, bei der drei Deutsche in diesem Jahr den Titel holten, findet im Schatten von Schloss Wildeck statt.
Nach dem Sieg des deutschen Trophy-Teams bei der FIM Enduro Vintage Trophy im polnischen Piekoszów Anfang August hat das erfolgreiche Trio um Uwe Weber aus Hohndorf, Bert von Zitzewitz aus Karlshof und Johannes Steinel aus Willstätt im kommenden Jahr die Möglichkeit, seinen Titel vor heimischer Kulisse zu verteidigen. Denn vom 29. September bis...
