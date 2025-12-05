Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Uwe Weber errang neben dem Mannschaftstitel souverän auch den Sieg in seiner Klasse A3 sowie in der Gesamtwertung der Klasse A bei der FIM Trophy 2025.
Uwe Weber errang neben dem Mannschaftstitel souverän auch den Sieg in seiner Klasse A3 sowie in der Gesamtwertung der Klasse A bei der FIM Trophy 2025. Bild: Thomas Fritzsch
Zschopau
Enduro Vintage Trophy: Weltmeister wollen Titel 2026 im Erzgebirge verteidigen
Von Thomas Fritzsch
Die Motorradstadt Zschopau ist im kommenden Jahr erneut Austragungsort eines echten Höhepunkts. Die FIM Enduro Vintage Trophy, bei der drei Deutsche in diesem Jahr den Titel holten, findet im Schatten von Schloss Wildeck statt.

Nach dem Sieg des deutschen Trophy-Teams bei der FIM Enduro Vintage Trophy im polnischen Piekoszów Anfang August hat das erfolgreiche Trio um Uwe Weber aus Hohndorf, Bert von Zitzewitz aus Karlshof und Johannes Steinel aus Willstätt im kommenden Jahr die Möglichkeit, seinen Titel vor heimischer Kulisse zu verteidigen. Denn vom 29. September bis...
