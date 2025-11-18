Erleichterung ist riesig: Fußballer aus Königswalde und Gelenau beenden schwarze Serien

Annaberg
Nach elf Spielen ohne Sieg hat der FV Blau-Weiß Königswalde den Bann endlich gebrochen. Und auch eine Etage tiefer in der Kreisliga hat eine Mannschaft ihre Durststrecke beenden können.
Sie können es doch noch: Am 12. Spieltag der Fußball-Erzgebirgsliga hat auch der FV Blau-Weiß Königswalde den ersten Saisonsieg eingefahren. Doch anders als erwartet, treten die Verantwortlichen trotz des 4:1-Siegs gegen die BSG Motor Zschopau auf die Euphoriebremse.
