Albrecht Seidler (l.), hier gegen Zschopaus Johannes Findeisen, eröffnete den Torreigen beim 4:0-Sieg der Königswalder. Bild: Thomas Fritzsch
Albrecht Seidler (l.), hier gegen Zschopaus Johannes Findeisen, eröffnete den Torreigen beim 4:0-Sieg der Königswalder. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Erleichterung ist riesig: Fußballer aus Königswalde und Gelenau beenden schwarze Serien
Von Frank Grunert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach elf Spielen ohne Sieg hat der FV Blau-Weiß Königswalde den Bann endlich gebrochen. Und auch eine Etage tiefer in der Kreisliga hat eine Mannschaft ihre Durststrecke beenden können.

Sie können es doch noch: Am 12. Spieltag der Fußball-Erzgebirgsliga hat auch der FV Blau-Weiß Königswalde den ersten Saisonsieg eingefahren. Doch anders als erwartet, treten die Verantwortlichen trotz des 4:1-Siegs gegen die BSG Motor Zschopau auf die Euphoriebremse.
