Ob allein oder mit der Freundin: Läuferisch liebt Michael Pawlowsky die Extreme.
Ob allein oder mit der Freundin: Läuferisch liebt Michael Pawlowsky die Extreme. Bild: privat
Aue
Erster Lauf nach Monaten: Gebürtiger Erzgebirger quält sich im Bayerischen Wald bergan
Von Christoph Pawlowsky
Michael Pawlowksy liebt die Extreme. Zuletzt bremste ihn die Achillessehne aus. Doch nun läuft er wieder.

Höhenmeter um Höhenmeter kämpft sich Extremsportler Michael Pawlowsky in den Laufmodus zurück. Der Mann, der aus dem Erzgebirge stammt und für den ESV 90 Eibenstock startet, musste Mitte 2025 eine Pause einlegen. Die Achillessehne war gerissen. Nun läuft er wieder und hat beim „Abermandl Skimo“ – ein Skibergsteigen am Großen Arber im...
