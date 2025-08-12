Erstes Fußball-Pflichtspiel nach 33 Jahren: Historisches Tor für Verein aus dem Erzgebirge

Die neuformierte Mannschaft der SG Hohndorf hat am Sonntag ihre Premiere im Pokal gefeiert. Schon in wenigen Tagen geht es um die ersten Punkte.

Til Kramer ist der erste Torschütze in einem Pflichtspiel für die SG Hohndorf seit 1992. Doch trotz seines Treffers zum zwischenzeitlichen 1:2 am Sonntag auf heimischem Platz gegen den FV Amtsberg in der Ausscheidungsrunde des Kreisklassen-Pokals im Fußball reichte es für die neuformierte Mannschaft nicht zum Weiterkommen. Nach 90 Minuten...