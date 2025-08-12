Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Vor 136 Zuschauern auf dem Fußballplatz am Haus der Begegnung in Hohndorf kämpften in dieser Szene Tim Ziegloser (links) vom FV Amtsberg und Luis Schuster von der SG Hohndorf um den Ball.
Vor 136 Zuschauern auf dem Fußballplatz am Haus der Begegnung in Hohndorf kämpften in dieser Szene Tim Ziegloser (links) vom FV Amtsberg und Luis Schuster von der SG Hohndorf um den Ball. Bild: Heiko Neubert
Vor 136 Zuschauern auf dem Fußballplatz am Haus der Begegnung in Hohndorf kämpften in dieser Szene Tim Ziegloser (links) vom FV Amtsberg und Luis Schuster von der SG Hohndorf um den Ball.
Vor 136 Zuschauern auf dem Fußballplatz am Haus der Begegnung in Hohndorf kämpften in dieser Szene Tim Ziegloser (links) vom FV Amtsberg und Luis Schuster von der SG Hohndorf um den Ball. Bild: Heiko Neubert
Zschopau
Erstes Fußball-Pflichtspiel nach 33 Jahren: Historisches Tor für Verein aus dem Erzgebirge
Redakteur
Von Sandra Häfner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die neuformierte Mannschaft der SG Hohndorf hat am Sonntag ihre Premiere im Pokal gefeiert. Schon in wenigen Tagen geht es um die ersten Punkte.

Til Kramer ist der erste Torschütze in einem Pflichtspiel für die SG Hohndorf seit 1992. Doch trotz seines Treffers zum zwischenzeitlichen 1:2 am Sonntag auf heimischem Platz gegen den FV Amtsberg in der Ausscheidungsrunde des Kreisklassen-Pokals im Fußball reichte es für die neuformierte Mannschaft nicht zum Weiterkommen. Nach 90 Minuten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
17:04 Uhr
3 min.
Versuchter Totschlag in Plauen auf Handykamera gebannt: „Das Video macht mir fast mehr Angst als das ganze Geschehen“
Am Landgericht Zwickau wird derzeit die versuchte Tötung eines Plaueners verhandelt.
Weil er einen Mann, der ihn ungewollt filmte, angriff und mehrfach gegen den Kopf trat, muss sich ein 31-Jähriger vor Gericht verantworten. Videoaufnahmen belegen die Tat auf offener Straße in Plauen.
Claudia Bodenschatz
06.08.2025
1 min.
Es wird ernst: Für Verein aus dem Erzgebirge steht das erste Fußball-Pflichtspiel seit 1992 bevor
Sascha Winkler gibt als Spielertrainer der SG Hohndorf die Anweisungen, wie hier beim Testspiel in Chemnitz.
Mehr als drei Jahrzehnte hat es in Hohndorf bei Zschopau keine Punktspiele mehr gegeben. Nun gibt es gleich zwei Premieren: Das erste Spiel im Pokal und das erste Duell in der Meisterschaft.
Sandra Häfner
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
28.07.2025
5 min.
Nach 33 Jahren Fußball-Dornröschenschlaf – Verein aus dem Erzgebirge nimmt wieder am Spielbetrieb teil
Nach vielen Jahren gab es diesen Sommer viel zu tun für die Fußballer der SG Hohndorf. In Eigenleistung brachten sie – so wie hier Thomas Köhler – den Sportplatz wieder auf Vordermann.
Seit 1992 hat es bei der SG Hohndorf keine Fußballmannschaft mehr im Punktspielbetrieb gegeben. Seit diesem Sommer ist aber wieder etwas los auf dem Fußballplatz. Ein Gewinn – nicht nur für den kleinen Verein.
Frank Grunert
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
Mehr Artikel