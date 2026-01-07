MENÜ
Zur Aufstiegsmannschaft des FC Erzgebirge Aue gehörten 2023 Jens Schwarz, Jörg Bamler, Jan Schuster, Roland Karg, Olaf Radoi-Voigt und Ralf Martin (v. l.). Nun wollen die Veilchen wieder in die Regionalklasse springen.
Zur Aufstiegsmannschaft des FC Erzgebirge Aue gehörten 2023 Jens Schwarz, Jörg Bamler, Jan Schuster, Roland Karg, Olaf Radoi-Voigt und Ralf Martin (v. l.). Nun wollen die Veilchen wieder in die Regionalklasse springen. Bild: Schwarz/Verein
Aue
Erzgebirge Aue: Billardkegler der Veilchen starten mit breiter Brust ins neue Jahr
Von Anna Neef
Der Tabellenführer hat sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. In der Kreisliga Chemnitz verfolgt der FCE sein Ziel in souveräner Manier. Zuletzt gelang selbst ohne den Topscorer ein Sieg.

2023 war der Aufstieg in die Regionalklasse zuletzt gelungen. Auf diese Ebene wollen die Billardkegler des FC Erzgebirge Aue nach dem zwischenzeitlichen Abstieg und einer Saison der Konsolidierung nun wieder springen. Bisher haben sie in der Staffel A der Kreisliga Chemnitz keine einzige Partie verloren. Mit 14:0 Punkten thronen sie vor...
