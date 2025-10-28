Erzgebirge Aue: Billardkegler setzen sich an die Spitze der Tabelle

Die neu formierte Mannschaft funktioniert. Am 4. Spieltag der Kreisliga Chemnitz sind die Billardkegler der Veilchen auf Platz 1 geklettert. Und wollen ihn am liebsten nicht mehr räumen.

Alles andere als ein Sieg wäre eine Überraschung gewesen. Immerhin sind die Billardkegler des FC Erzgebirge Aue mit hohen Ambitionen in die neue Saison gestartet. Das Team hat sich neu formiert und peilt den Aufstieg an. Diesem Ziel sind die Veilchen am 4. Spieltag in der Kreisliga Chemnitz (Staffel A) mit einem 980:797-Erfolg beim Schlusslicht...