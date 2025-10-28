Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Urgesteine des Auer Billardkegelns: Ralf Martin (l.) und Jens Schwarz. Derzeit führt der FCE die Tabelle an.
Urgesteine des Auer Billardkegelns: Ralf Martin (l.) und Jens Schwarz. Derzeit führt der FCE die Tabelle an. Bild: Schwarz/privat
Urgesteine des Auer Billardkegelns: Ralf Martin (l.) und Jens Schwarz. Derzeit führt der FCE die Tabelle an.
Urgesteine des Auer Billardkegelns: Ralf Martin (l.) und Jens Schwarz. Derzeit führt der FCE die Tabelle an. Bild: Schwarz/privat
Aue
Erzgebirge Aue: Billardkegler setzen sich an die Spitze der Tabelle
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die neu formierte Mannschaft funktioniert. Am 4. Spieltag der Kreisliga Chemnitz sind die Billardkegler der Veilchen auf Platz 1 geklettert. Und wollen ihn am liebsten nicht mehr räumen.

Alles andere als ein Sieg wäre eine Überraschung gewesen. Immerhin sind die Billardkegler des FC Erzgebirge Aue mit hohen Ambitionen in die neue Saison gestartet. Das Team hat sich neu formiert und peilt den Aufstieg an. Diesem Ziel sind die Veilchen am 4. Spieltag in der Kreisliga Chemnitz (Staffel A) mit einem 980:797-Erfolg beim Schlusslicht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.09.2025
2 min.
Erzgebirge Aue: Billardkegler untermauern ihre Ambitionen gleich zum Auftakt
Die Billardkegler des FC Erzgebirge Aue sind in die neue Saison gestartet.
Mit einem Auswärtssieg in Chemnitz sind die Veilchen in die Kreisliga-Saison gestartet. Neu formiert strebt das Team ein bestimmtes Ziel an.
Anna Neef
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
15.10.2025
3 min.
Erzgebirge Aue: Veilchen fokussieren sich auf entscheidendes Duell
FCE-Trainer Philip Hauck und die U 19 der Veilchen stehen vor einem richtungsweisenden Heimspiel.
Diesen Sonnabend läuft bei den U-19-Kickern des FCE in der Nachwuchs-Bundesliga der Berliner Athletik Klub auf. Danach steht fest, in welche Tabellenhälfte die Lila-Weißen gehören.
Anna Neef
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
Mehr Artikel