Erzgebirge Aue: Billardkegler untermauern ihre Ambitionen gleich zum Auftakt

Mit einem Auswärtssieg in Chemnitz sind die Veilchen in die Kreisliga-Saison gestartet. Neu formiert strebt das Team ein bestimmtes Ziel an.

Nach einer Saison mit zwei Mannschaften haben sich die Billardkegler des FC Erzgebirge Aue neu formiert – und gleich am 1. Spieltag der Kreisliga Chemnitz ihre Aufstiegsambitionen untermauert. Bei der dritten Vertretung des Chemnitzer BC waren die Veilchen zunächst allerdings nur Zuschauer. Zwei Spieler der Gastgeber eröffneten den Vergleich...