Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Billardkegler des FC Erzgebirge Aue sind in die neue Saison gestartet.
Die Billardkegler des FC Erzgebirge Aue sind in die neue Saison gestartet. Bild: Katja Lippmann-Wagner/Archiv
Die Billardkegler des FC Erzgebirge Aue sind in die neue Saison gestartet.
Die Billardkegler des FC Erzgebirge Aue sind in die neue Saison gestartet. Bild: Katja Lippmann-Wagner/Archiv
Aue
Erzgebirge Aue: Billardkegler untermauern ihre Ambitionen gleich zum Auftakt
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem Auswärtssieg in Chemnitz sind die Veilchen in die Kreisliga-Saison gestartet. Neu formiert strebt das Team ein bestimmtes Ziel an.

Nach einer Saison mit zwei Mannschaften haben sich die Billardkegler des FC Erzgebirge Aue neu formiert – und gleich am 1. Spieltag der Kreisliga Chemnitz ihre Aufstiegsambitionen untermauert. Bei der dritten Vertretung des Chemnitzer BC waren die Veilchen zunächst allerdings nur Zuschauer. Zwei Spieler der Gastgeber eröffneten den Vergleich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
03.09.2025
3 min.
Erzgebirge Aue: Dem Pokalkrimi folgt ein vermasselter Saisonstart gegen den Erzrivalen
Die Richtung stimmte: Elisa Polusik von den Veilchen auf dem Weg in den Strafraum.
Die Landesliga-Fußballerinnen des FCE müssen eine bittere Pille schlucken. Gegen den Chemnitzer FC sah die Elf aus dem Lößnitztal über weite Strecken alt aus. Das sagt der Co-Trainer zum Fehlstart.
Anna Neef
21:26 Uhr
3 min.
„Viel zu ängstlich“: Harmloser FSV Zwickau kassiert Auswärtspleite
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang.
Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 0:3 (0:1) unter die Räder gekommen.
Knut Berger
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
16:00 Uhr
3 min.
Erzgebirge Aue: Wie die Veilchenringer den Fußballern Konkurrenz machen
Lothar Lässig (Mitte links) und Markus Löffler haben für die Ringer des FC Erzgebirge Aue tief in die Tasche gegriffen und ein Fußballfeld für die Talente mitfinanziert.
Der erste Heimkampf in der neuen Saison steht bevor. Diesen Sonnabend geht es in der Regionalliga für Aues Mattenfüchse scharf. Sie freuen sich derweil über noch mehr Trainingsluxus.
Anna Neef
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
Mehr Artikel