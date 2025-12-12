MENÜ
Die Bogenschützen des FCE Aue richten dieses Wochenende ihr 31. Weihnachtsturnier aus.
Die Bogenschützen des FCE Aue richten dieses Wochenende ihr 31. Weihnachtsturnier aus. Bild: Anna Neef
Aue
Erzgebirge Aue: Bogenschützen freuen sich über prominenten Gast aus den eigenen Reihen
Redakteur
Von Anna Neef
Die vermutlich zielsicherste Abteilung der Veilchen richtet ihren Traditionswettstreit am 3. Advent wieder in Schneeberg aus. Gemeldet haben 223 Starter. Und der neue Präsident ehrt die Sieger.

223 Starter sind gemeldet. „Damit ist wirklich nur noch ein Platz frei, der bis zum Wochenende aber vielleicht noch vergeben sein wird“, sagt Maren Unger. Sie ist Abteilungsleiterin der Bogenschützen unter dem Dach des FC Erzgebirge Aue. Die Sektion verbringt den 3. Advent quasi komplett in der Turnhalle des Schneeberger Herders-Gymnasiums....
