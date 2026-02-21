Erzgebirge Aue: „Das macht es zu einer echten Teamleistung“ – Schwimmtrainer verteilt Lob

Beim Schneekristall-Pokal haben die Veilchenschwimmer die Mannschaftswertung gewonnen. Anteil haben an diesem Erfolg aber nicht nur die Wettkämpfer selbst, findet der Coach.

Großer Jubel im Auer Team: Die Schwimmer des FC Erzgebirge Aue haben sich zum Mannschaftssieger beim diesjährigen Schneekristall-Pokal in Annaberg gekürt. „Zwar galten wir ehrlicherweise schon im Vorfeld als Favoriten", so Trainer Philipp Epperlein, zugleich Sportlicher Leiter der Abteilung. „Aber die Entscheidung ist bis zum Schluss...