Die Richtung stimmte: Elisa Polusik von den Veilchen auf dem Weg in den Strafraum.
Die Richtung stimmte: Elisa Polusik von den Veilchen auf dem Weg in den Strafraum. Bild: Steffen Colditz
Aue
Erzgebirge Aue: Dem Pokalkrimi folgt ein vermasselter Saisonstart gegen den Erzrivalen
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Landesliga-Fußballerinnen des FCE müssen eine bittere Pille schlucken. Gegen den Chemnitzer FC sah die Elf aus dem Lößnitztal über weite Strecken alt aus. Das sagt der Co-Trainer zum Fehlstart.

Eine herbe Klatsche müssen die Landesliga-Fußballerinnen des FC Erzgebirge Aue verdauen. Und das gleich zum Saisonauftakt. Gegen den Chemnitzer FC blieben die Veilchen vor heimischer Kulisse nahezu chancenlos. „Das ist wirklich voll nach hinten losgegangen“, konstatierte ein enttäuschter Justin Mothes. Er ist der neue Co-Trainer an der...
