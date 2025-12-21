MENÜ
Stolz auf einen Ausnahmeringer: FCE-Abteilungsleiter Uwe Günther (l.) und Chefcoach Björn Schöniger (r.) mit Vasile Diacon. Er verlor diese Saison keinen Kampf und wurde in Aue zum Ringer der Saison gekürt.
Stolz auf einen Ausnahmeringer: FCE-Abteilungsleiter Uwe Günther (l.) und Chefcoach Björn Schöniger (r.) mit Vasile Diacon. Er verlor diese Saison keinen Kampf und wurde in Aue zum Ringer der Saison gekürt. Bild: Ramona Schwabe
Der Auer Alexandru Bors (l.) bezwang den Greizer Alexander Bahn technisch überlegen.
Der Auer Alexandru Bors (l.) bezwang den Greizer Alexander Bahn technisch überlegen. Bild: Ramona Schwabe
Starke Mannschaft, starke Saison: Die Ringer des FC Erzgebirge Aue sind Vizemeister der 2. Bundesliga.
Starke Mannschaft, starke Saison: Die Ringer des FC Erzgebirge Aue sind Vizemeister der 2. Bundesliga. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Erzgebirge Aue: Der Ringer der Saison schätzt das deutsche Bier
Von Anna Neef
Mit dem Vizemeistertitel in der 2. Bundesliga hat im Lager des FCE keiner gerechnet. Umso größer war die Freude der Veilchen beim Finale gegen Greiz. Einem fällt der Abschied besonders schwer.

Mit einem beeindruckenden Akkord an Bodenrollen hat sich Vasile Diacon vom Auer Publikum verabschiedet. Nach 2:44 Minuten war das Spektakel vorbei und der Moldawier in Veilchendiensten stand gegen Maximilian Kahnt vom RSV Greiz als Sieger fest. Der Jubel kannte keine Grenzen. Denn nicht nur dieses letzte Duell des Abends krönte am Sonnabend die...
