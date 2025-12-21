Erzgebirge Aue: Der Ringer der Saison schätzt das deutsche Bier

Mit dem Vizemeistertitel in der 2. Bundesliga hat im Lager des FCE keiner gerechnet. Umso größer war die Freude der Veilchen beim Finale gegen Greiz. Einem fällt der Abschied besonders schwer.

Mit einem beeindruckenden Akkord an Bodenrollen hat sich Vasile Diacon vom Auer Publikum verabschiedet. Nach 2:44 Minuten war das Spektakel vorbei und der Moldawier in Veilchendiensten stand gegen Maximilian Kahnt vom RSV Greiz als Sieger fest. Der Jubel kannte keine Grenzen. Denn nicht nur dieses letzte Duell des Abends krönte am Sonnabend die...