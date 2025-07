Erzgebirge Aue: die Veilchenbiker, ihre Heimkehr – und echt kuriose Geschichten

Ihre elftägige Auswärtsfahrt nach Nordirland darf als Erfolg gelten. Die motorradbegeisterten Fans von Fußball-Drittligist Aue könnten ein Buch darüber schreiben. Noch sind die Erinnerungen frisch.

Schon Matthias Claudius hat es gewusst: „Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erleben“, sagte der Dichter und Journalist. Die Veilchenbiker als motorradbegeisterte Anhängerschar des Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue würden das sofort unterschreiben. Die längste Auswärtsfahrt in ihrer zehnjährigen Geschichte könnte Bücher...