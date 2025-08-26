Erzgebirge Aue: Die Veilchenringer verlieren und der Chefcoach nimmt es sportlich

Dass sie Lehrgeld bezahlen würden, war Björn Schöniger klar. Deshalb schmerzt ihn die Derby-Niederlage zum Saisonauftakt in der Regionalliga gegen Thalheim nicht allzu sehr. Er verteilt sogar Lob.

Wirklich überrascht hat Björn Schöniger die Niederlage seiner Veilchenringer in der Regionalliga nicht. Den Saisonauftakt bildete ein rassiges Derby beim RV Thalheim, das die Gastgeber mit 17:9 gewannen. „Ich hatte vorab ein 17:12 ausgerechnet. Ging also fast auf", so Schöniger schmunzelnd.