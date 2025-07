Erzgebirge Aue: Dieser Dauerbrenner entfacht die Herzen der Fans immer wieder aufs Neue

Das 26. Mal hat es beim Fußball-Drittligisten aus dem Lößnitztal die Umfrage zum Spieler der Saison gegeben. Sie geht mit einem Rekord in die Geschichte des Vereins ein.

Aller guten Dinge sind fünf. So könnte es Martin Männel sehen. Denn der dienstälteste Spieler in den Reihen von Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat geschafft, was vor ihm noch keiner schaffte: Der Keeper gewann zum fünften Mal die Umfrage zum Spieler der Saison bei den Veilchen. Das ist Rekord.