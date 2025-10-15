Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei Sammlern heiß begehrt: der neue und limitierte Räuchermann der Veilchen.
Bei Sammlern heiß begehrt: der neue und limitierte Räuchermann der Veilchen.
Aue
Erzgebirge Aue: Dieses Veilchen aus Holz gibt es nur in limitierter Auflage
Redakteur
Von Anna Neef
Ein Räuchermann lässt die Herzen von Sammlern und Auer Fußballfans höherschlagen. Besonders wertvoll machen die Figur nicht nur die Spielerautogramme.

Sie vereint die Traditionen des Erzgebirges und die Liebe zum Fußball im Lößnitztal auf besondere Weise: Seit wenigen Tagen ist die Jahresfigur 2025 der Veilchen im Fanshop des Drittligisten erhältlich. Bei Sammlern dürfte der Räuchermann heiß begehrt sein. Denn auch diese Figur ist in ihrer Auflage limitiert. Sind die 199 Exemplare...
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
11:03 Uhr
1 min.
Erzgebirge Aue: Bei den Veilchen werden die Karten neu gemischt
Vier Buben spielen im Skat eine tragende Rolle. Am 22. November wird bei den Veilchen wieder gereizt und gestochen.
Schon in seine elfte Runde geht am 22. November das Skatturnier beim FCE. Besonderheit: Die Startgebühr kommt wieder dem Kumpel-Nachwuchs zugute.
Anna Neef
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
09:00 Uhr
3 min.
Erzgebirge Aue: Veilchen fokussieren sich auf entscheidendes Duell
FCE-Trainer Philip Hauck und die U 19 der Veilchen stehen vor einem richtungsweisenden Heimspiel.
Diesen Sonnabend läuft bei den U-19-Kickern des FCE in der Nachwuchs-Bundesliga der Berliner Athletik Klub auf. Danach steht fest, in welche Tabellenhälfte die Lila-Weißen gehören.
Anna Neef
14:42 Uhr
3 min.
Honig, Pflege, Bauen: Was der Bundesrat beschlossen hat
Manche Entscheidungen des Bundesrats haben direkte Auswirkungen auf den Alltag der Menschen im Land.
Woher kommt der Frühstückshonig? Wann kann man deutscher Staatsbürger werden? Und was tun für schnelleres Bauen? Zu all dem hat der Bundesrat Entscheidungen getroffen.
14:45 Uhr
1 min.
Geringswalde: Sperrung auf der B 175 sorgt für Einschränkungen auf den Strecken der Schulbusse
Eine Baustelle in Geringswalde beeinflusst die Routen der Schulbusse (Symbolfoto).
Ab 20. Oktober ist für Kraftfahrer zwischen Altgeringswalde und Geringswalde kein Durchkommen. Was Schüler deshalb bei Busfahrten beachten sollten.
Marion Gründler
Mehr Artikel