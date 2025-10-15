Erzgebirge Aue: Dieses Veilchen aus Holz gibt es nur in limitierter Auflage

Ein Räuchermann lässt die Herzen von Sammlern und Auer Fußballfans höherschlagen. Besonders wertvoll machen die Figur nicht nur die Spielerautogramme.

Sie vereint die Traditionen des Erzgebirges und die Liebe zum Fußball im Lößnitztal auf besondere Weise: Seit wenigen Tagen ist die Jahresfigur 2025 der Veilchen im Fanshop des Drittligisten erhältlich. Bei Sammlern dürfte der Räuchermann heiß begehrt sein. Denn auch diese Figur ist in ihrer Auflage limitiert. Sind die 199 Exemplare...