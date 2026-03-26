Erzgebirge Aue: Ein Goldfisch auf der Sportschule – „Viel Zeit zum Staunen bleibt nicht“

Aue. Chemnitz zählt zu den traditionsreichsten Schwimmstandorten Deutschlands. Von hier aus schaffte unter anderem Olympiasiegerin Hannelore Anke den Sprung an die Weltspitze. Seit Sommer trainiert Lina Waldenburger vom FCE Aue am Landesstützpunkt. „Freie Presse“ sprach mit ihr.

Freie Presse: Lina, was war dein Beweggrund, an die Sportschule nach Chemnitz zu gehen? Freie Presse: Lina, was war dein Beweggrund, an die Sportschule nach Chemnitz zu gehen?