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Lina Waldenburger (2. v. l.) vom FC Erzgebirge Aue ist der Kontakt zu ihren ehemaligen Vereinskameradinnen wichtig. Dazu gehören Zoe Müller, Lea Nitsche und Lani Riediger (v. l.).
Lina Waldenburger (2. v. l.) vom FC Erzgebirge Aue ist der Kontakt zu ihren ehemaligen Vereinskameradinnen wichtig. Dazu gehören Zoe Müller, Lea Nitsche und Lani Riediger (v. l.). Foto: Epperlein/Verein
Lina Waldenburger (2. v. l.) vom FC Erzgebirge Aue ist der Kontakt zu ihren ehemaligen Vereinskameradinnen wichtig. Dazu gehören Zoe Müller, Lea Nitsche und Lani Riediger (v. l.).
Lina Waldenburger (2. v. l.) vom FC Erzgebirge Aue ist der Kontakt zu ihren ehemaligen Vereinskameradinnen wichtig. Dazu gehören Zoe Müller, Lea Nitsche und Lani Riediger (v. l.). Foto: Epperlein/Verein
Aue
Erzgebirge Aue: Ein Goldfisch auf der Sportschule – „Viel Zeit zum Staunen bleibt nicht“
Redakteur
Von Anna Neef
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Aue. Chemnitz zählt zu den traditionsreichsten Schwimmstandorten Deutschlands. Von hier aus schaffte unter anderem Olympiasiegerin Hannelore Anke den Sprung an die Weltspitze. Seit Sommer trainiert Lina Waldenburger vom FCE Aue am Landesstützpunkt. „Freie Presse“ sprach mit ihr.

Freie Presse: Lina, was war dein Beweggrund, an die Sportschule nach Chemnitz zu gehen?
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