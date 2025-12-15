MENÜ
Die U 14 des FCE Aue hat miterlebt, wie die Siegerschale (vorn im Bild) fürs eigene Gerd-Schädlich-Turnier gegossen wurde.
Die U 14 des FCE Aue hat miterlebt, wie die Siegerschale (vorn im Bild) fürs eigene Gerd-Schädlich-Turnier gegossen wurde. Bild: Lara Lässig
Aue
Erzgebirge Aue: Ein Hutzenabend zwischen Formen, Funken und Fußball
Von Lara Lässig
In der Gießerei von Kunstguss Döhler in Blauethal trafen Nachwuchsspieler und Profis der Veilchen in ganz neuer Funktion auf traditionelles Handwerk. Entstanden ist bei dem Treffen etwas ganz Besonderes.

Statt auf dem Trainingsplatz standen die Profis des FC Erzgebirge Aue vor einigen Tagen vor einem Schmelzofen: Paul Seidel und Finn Hetzsch haben in der Gießerei von Kunstguss Döhler in Blauenthal die Fertigung der neuen Gerd-Schädlich-Schale unterstützt – mit Schutzbrille und Handschuhen statt im Trikot. Um sie herum die komplette...
