Erzgebirge Aue: Fanprojekt der Veilchen widmet sich skurrilen Fußball-Momenten

Ein Balljunge, der ein Tor erzielt? Ein Klub, der beide Tore verteidigt? Hat es alles schon gegeben. Eine Buchlesung im Auer Fanprojekt tritt den Beweis an.

Kurios, absurd, skurril, seltsam: All das können Fußballspiele sein. Jörg Heinisch, der seit 31 Jahren Bücher zum liebsten Sport der Deutschen schreibt, hat ungewöhnliche Ereignisse in Stadien und auf Plätzen zusammengetragen. In seinem Buch beschreibt er „Begegnungen, die in ihrer Absurdität kaum zu überbieten sind". Einen enormen...