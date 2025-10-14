Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Fanprojekt Aue gibt es am Mittwoch eine Buchlesung.
Im Fanprojekt Aue gibt es am Mittwoch eine Buchlesung. Bild: Montage: Fanprojekt/Verein
Im Fanprojekt Aue gibt es am Mittwoch eine Buchlesung.
Im Fanprojekt Aue gibt es am Mittwoch eine Buchlesung. Bild: Montage: Fanprojekt/Verein
Aue
Erzgebirge Aue: Fanprojekt der Veilchen widmet sich skurrilen Fußball-Momenten
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Balljunge, der ein Tor erzielt? Ein Klub, der beide Tore verteidigt? Hat es alles schon gegeben. Eine Buchlesung im Auer Fanprojekt tritt den Beweis an.

Kurios, absurd, skurril, seltsam: All das können Fußballspiele sein. Jörg Heinisch, der seit 31 Jahren Bücher zum liebsten Sport der Deutschen schreibt, hat ungewöhnliche Ereignisse in Stadien und auf Plätzen zusammengetragen. In seinem Buch beschreibt er „Begegnungen, die in ihrer Absurdität kaum zu überbieten sind“. Einen enormen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
09:00 Uhr
3 min.
Erzgebirge Aue: Veilchen fokussieren sich auf entscheidendes Duell
FCE-Trainer Philip Hauck und die U 19 der Veilchen stehen vor einem richtungsweisenden Heimspiel.
Diesen Sonnabend läuft bei den U-19-Kickern des FCE in der Nachwuchs-Bundesliga der Berliner Athletik Klub auf. Danach steht fest, in welche Tabellenhälfte die Lila-Weißen gehören.
Anna Neef
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
07:00 Uhr
4 min.
EU-Drohnenabwehr soll bis Ende 2026 starten
Wer Drohnen günstig und effizient abwehren kann, ist in Konflikten im Vorteil. (Archivbild)
Unter dem Eindruck russischer Luftraumverletzungen macht Brüssel Tempo bei der Drohnenabwehr: Deutschland und die anderen EU-Staaten sollen noch dieses Jahr eine neue Initiative auf den Weg bringen.
Ansgar Haase, dpa
07:00 Uhr
3 min.
Schadstoffe im Hausstaub: Wie Eltern ihre Kinder schützen
Krabbeln und entdecken: Häufiges Staubsaugen und feuchtes Wischen hilft, Babys vor im Hausstaub lauernden Schadstoffen zu schützen.
Krabbelkinder stecken sich gern alles in den Mund - und kommen beim Spielen auf dem Boden schnell mit Staub in Berührung. Warum das ungesund sein kann - und was Eltern tun können.
06:00 Uhr
2 min.
Erzgebirge Aue: Dieses Veilchen aus Holz gibt es nur in limitierter Auflage
Bei Sammlern heiß begehrt: der neue und limitierte Räuchermann der Veilchen.
Ein Räuchermann lässt die Herzen von Sammlern und Auer Fußballfans höherschlagen. Besonders wertvoll machen die Figur nicht nur die Spielerautogramme.
Anna Neef
Mehr Artikel