Erzgebirge Aue: Fußball-Veilchen fahren in die Zinngrube Ehrenfriedersdorf ein

Den Traditionen des Clubs ganz nah: Der FCE war unter Tage. Das hat die Spieler mächtig beeindruckt.

Den eigenen Wurzeln auf der Spur: Die Drittliga-Fußballer des FC Erzgebirge sind in die Zinngrube Ehrenfriedersdorf eingefahren. Das hat seit vielen Jahren Tradition bei den Veilchen und beeindruckt jedes Mal aufs Neue. Der Bergbau als Wurzel des Vereins – das solle dabei vermittelt werden, teilte der FCE mit.