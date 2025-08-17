Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der Zinngrube in Ehrenfriedersdorf kamen die Drittliga-Fußballer des FC Erzgebirge Aue den Traditionen des Clubs ganz nah.
In der Zinngrube in Ehrenfriedersdorf kamen die Drittliga-Fußballer des FC Erzgebirge Aue den Traditionen des Clubs ganz nah. Bild: Gregor Lorenz/FCE
In der Zinngrube in Ehrenfriedersdorf kamen die Drittliga-Fußballer des FC Erzgebirge Aue den Traditionen des Clubs ganz nah.
In der Zinngrube in Ehrenfriedersdorf kamen die Drittliga-Fußballer des FC Erzgebirge Aue den Traditionen des Clubs ganz nah. Bild: Gregor Lorenz/FCE
Aue
Erzgebirge Aue: Fußball-Veilchen fahren in die Zinngrube Ehrenfriedersdorf ein
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Den Traditionen des Clubs ganz nah: Der FCE war unter Tage. Das hat die Spieler mächtig beeindruckt.

Den eigenen Wurzeln auf der Spur: Die Drittliga-Fußballer des FC Erzgebirge sind in die Zinngrube Ehrenfriedersdorf eingefahren. Das hat seit vielen Jahren Tradition bei den Veilchen und beeindruckt jedes Mal aufs Neue. Der Bergbau als Wurzel des Vereins – das solle dabei vermittelt werden, teilte der FCE mit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:42 Uhr
1 min.
Unfall mit Rettungswagen in Plauen: Polizei hat bisher keinen Verursacher gefunden
Die Polizei sucht nach einem Unfall mit einem Rettungswagen nach Zeugen.
Nach einer Kollision mit einem Krankenwagen ist ein Beteiligter geflüchtet. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.
Jonas Patzwaldt
19.08.2025
2 min.
Sachsens Regierung erhält Rote Karte für Dienstwagen: Diese Autos fahren Kretschmer, Schuster und Co.
Michael Kretschmer fährt Diesel. (Archivbild)
Wer fährt sauber, wer dreckig? Die neue Umweltbilanz der Deutschen Umwelthilfe zeigt: Sachsens Ministerinnen und Minister sind beim Thema CO2-Ausstoß ein bunt gemischter Haufen.
19.08.2025
2 min.
4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?
In einem Chemnitzer Parkhaus verursachte ein Rentner erheblichen Schaden.
Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.
Jakob Nützler
08.08.2025
2 min.
Erzgebirge Aue: Warum es das Stadionheft online gibt – und Sammlern trotzdem nicht bange werden muss
Das „Veilchenecho“ gibt es jetzt auch im Online-Format.
Das „Veilchenecho“ gehört für eingefleischte Fußballfans des FCE zu jedem Heimspiel dazu. Man kann es neuerdings aber nicht nur gedruckt in Händen halten.
Anna Neef
10:39 Uhr
2 min.
Wegen Umbaus: Freizeitbad Aqua Marien im Erzgebirge schließt im September für kurze Zeit
Das Wellenbad in Sachsens größtem Erlebnisbad Aqua Marien.
Neben technischen Updates erwarten die Besucher nach der Schließzeit Neuerungen im Saunabereich – noch nicht alles ist sofort verfügbar.
Mike Baldauf
03.08.2025
5 min.
Ein Leben im Erzgebirge und eine Leidenschaft für den Fußball: Wie ein Elektromeister zum Förderer des FC Erzgebirge wurde
FCE-Fan und Sponsor Sven Brückl (r.) erhofft sich vor allem von Neuzugang Julian Guttau (2. v. r.) in der neuen Saison einiges. Bäckermeister Falk Schellenberger aus Aue gehört ebenfalls dem Förderkreis an, dem Karin Kowanda möglicherweise beitreten will.
Der Förderkreis des FCE hat sich zum Sommerfest getroffen. Seit 15 Jahren unterstützt Sven Brückl seinen Herzensverein. Er glaubt an eine gute Saison – einen Lieblingsspieler hat er bereits ausgemacht.
Jürgen Werner
Mehr Artikel