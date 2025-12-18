Erzgebirge Aue: Große Mettenschicht zum Jahresfinale – und auch drei Punkte?

Die Drittliga-Fußballer des FCE verabschieden sich am Sonnabend in die Weihnachtspause und wollen ihre Fans zuvor noch mit einem Heimsieg gegen Schweinfurt bescheren. Dazu gibt es viel zu erleben.

