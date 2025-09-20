Erzgebirge Aue: Junge Veilchenkicker erleben besonderes Turnier

Barcelona, München, Wolfsburg: Mit dem Fußballnachwuchs großer Vereine hat sich die U 15 des FCE messen dürfen. Gastgeber war der Autohersteller Porsche, der auch die Kumpelschmiede im Lößnitztal fördert.

Dieses Wochenende bleibt ganz sicher unvergessen für die Nachwuchsfußballer des FC Erzgebirge Aue: Vor wenigen Tagen durfte sich die U 15 des Kumpelvereins mit den Talenten namhafter Vereine aus Barcelona, München und Wolfsburg messen. Das Erlebnis der besonderen Art kam über den Hauptsponsor des Nachwuchsleistungszentrums im Lößnitztal... Dieses Wochenende bleibt ganz sicher unvergessen für die Nachwuchsfußballer des FC Erzgebirge Aue: Vor wenigen Tagen durfte sich die U 15 des Kumpelvereins mit den Talenten namhafter Vereine aus Barcelona, München und Wolfsburg messen. Das Erlebnis der besonderen Art kam über den Hauptsponsor des Nachwuchsleistungszentrums im Lößnitztal...