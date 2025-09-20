Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die U 15 des FC Erzgebirge Aue hat ein hochkarätig besetztes Turnier in Stuttgart erlebt.
Die U 15 des FC Erzgebirge Aue hat ein hochkarätig besetztes Turnier in Stuttgart erlebt. Bild: FCE
Die U 15 des FC Erzgebirge Aue hat ein hochkarätig besetztes Turnier in Stuttgart erlebt.
Die U 15 des FC Erzgebirge Aue hat ein hochkarätig besetztes Turnier in Stuttgart erlebt. Bild: FCE
Aue
Erzgebirge Aue: Junge Veilchenkicker erleben besonderes Turnier
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Barcelona, München, Wolfsburg: Mit dem Fußballnachwuchs großer Vereine hat sich die U 15 des FCE messen dürfen. Gastgeber war der Autohersteller Porsche, der auch die Kumpelschmiede im Lößnitztal fördert.

Dieses Wochenende bleibt ganz sicher unvergessen für die Nachwuchsfußballer des FC Erzgebirge Aue: Vor wenigen Tagen durfte sich die U 15 des Kumpelvereins mit den Talenten namhafter Vereine aus Barcelona, München und Wolfsburg messen. Das Erlebnis der besonderen Art kam über den Hauptsponsor des Nachwuchsleistungszentrums im Lößnitztal...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.08.2025
3 min.
Erzgebirge Aue: Kumpelschmiede entsendet Nachwuchs zum Sportwagenhersteller
Der FC Erzgebirge Aue entsendet Anfang September Nachwuchsfußballer aus der Porsche-Kumpelschmiede zum Porsche-Fußball-Cup.
Der VfB Stuttgart ist Anfang September Gastgeber für den Porsche-Fußball-Cup. Zum Teilnehmerfeld mit acht Teams gehört die U 15 des FCE. Anreiz: Jedes Tor bringt 400 Euro.
Anna Neef
21:05 Uhr
5 min.
Großeinsatz im Erzgebirge: Hochgiftige Chemikalie löst ABC-Alarm in Wohngebiet aus
Update
ABC-Einsatz in Aue: Zum Schutz wurden die Rettungskräfte nach dem Einsatz dekontaminiert.
Eine zerbrochene Flasche mit einer giftigen Chemikalie hat in Aue einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst ausgelöst. Mehrere Personen wurden verletzt, fast 40 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Am Abend gab es dann gute Nachrichten.
Jürgen Freitag
23.09.2025
4 min.
Sensibler Neustart nach Schicksalsschlag: In Autowerkstatt im Erzgebirge zieht wieder Leben ein
Die Autowerkstatt am Turleyring in Oelsnitz wird von Sachsenauto aus Hartenstein übernommen. Martin Sonnenfeld ist einer der beiden Geschäftsführer.
Bald wird hier wieder geschraubt: Sachsenauto nimmt sich einer verwaisten Werkstatt in Oelsnitz an. An der Fassade prangt bereits der neue Name. Die Herausforderung ist nicht nur technischer Natur.
Michael Urbach
21:14 Uhr
2 min.
BSV Sachsen Zwickau scheitert im DHB-Pokal bei Favorit Borussia Dortmund
Charlotte Kähr und den Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau fiel im Achtelfinale des DHB-Pokals im Angriff zu wenig ein, um Favorit Borussia Dortmund gefährlich zu werden.
Ihre Außenseiterrolle beim Vizemeister der Vorsaison wurden die Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen am Mittwochabend nicht los. Dabei hatte sich Trainer Norman Rentsch etwas besonderes einfallen lassen.
Anika Zimny
16:00 Uhr
3 min.
Erzgebirge Aue: Veilchenringer bringen aus Polen viel Edelmetall mit
Neun Medaillen haben die Veilchenringer aus Polen mit ins Erzgebirge gebracht.
Neun Medaillen sind eine Ausbeute, für die sich die Reise ins Nachbarland gelohnt hat. Der FCE-Nachwuchs war bei einem internationalen Turnier – und musste mit einer neuen Regel umgehen.
Anna Neef
24.09.2025
3 min.
Lila-weißes Haus im Erzgebirge: Zwei Fremde erfüllen schwer krankem Aue-Fan besonderen Wunsch
Zwei Fußballfans erfüllten Thomas Schumann einen Wunsch. Jetzt passen Garage und Grube zum lila-weißen Haus in Buchholz.
Binnen weniger Stunden ist alles erledigt gewesen. Wieso zwei Aue-Fans aus dem Block P kurzen Prozess machen und so für Glücksgefühle sorgen. Bei einem Fußballfan, der jeden Tag kämpft.
Katrin Kablau
Mehr Artikel