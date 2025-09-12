Erzgebirge Aue: Mehr als 300 Schwimmer schlagen bei Jubiläumsturnier hohe Wellen

Aue
Seine 20. Auflage erlebt an diesem Wochenende der Kampf um den Wismutpokal der Veilchenschwimmer. Neben Dauerbrennern gibt es auch einen Neuling im Starterfeld.
Zuletzt belegten die Gastgeber fünfmal Platz 3 bei ihrem eigenen Turnier. Und diesmal? Fakt ist: In der Auer Schwimmhalle auf dem Zeller Berg wird es dieses Wochenende wieder hoch hergehen. Denn der FC Erzgebirge Aue ruft zum 20. Wismut-Pokal.
