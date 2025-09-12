Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Über 50 Meter Schmetterling gab voriges Jahr auch Paul Wietz von den Veilchen alles. Erneut erwartet der FCE ein großes Starterfeld.
Über 50 Meter Schmetterling gab voriges Jahr auch Paul Wietz von den Veilchen alles. Erneut erwartet der FCE ein großes Starterfeld.
Aue
Erzgebirge Aue: Mehr als 300 Schwimmer schlagen bei Jubiläumsturnier hohe Wellen
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seine 20. Auflage erlebt an diesem Wochenende der Kampf um den Wismutpokal der Veilchenschwimmer. Neben Dauerbrennern gibt es auch einen Neuling im Starterfeld.

Zuletzt belegten die Gastgeber fünfmal Platz 3 bei ihrem eigenen Turnier. Und diesmal? Fakt ist: In der Auer Schwimmhalle auf dem Zeller Berg wird es dieses Wochenende wieder hoch hergehen. Denn der FC Erzgebirge Aue ruft zum 20. Wismut-Pokal.
