Erzgebirge Aue: Nachwuchsveilchen fiebern Traditionsderby gegen Himmelblau entgegen

Die U17-Fußballer der Porsche-Kumpelschmiede des FCE stehen vor einem packenden Bundesligaspiel. Diesen Sonnabend empfangen sie den Chemnitzer FC. Die U 19 indes hat noch spielfrei.

Ein brisantes Kellerduell hat die B-Jugend-Bundesliga der Nachwuchsfußballer zu bieten. Denn in der U 17 haben die Talente des FC Erzgebirge Aue diesen Sonnabend ab 11 Uhr im Stadion am Spiegelwald den Chemnitzer FC zu Gast. Damit empfängt der Vorletzte das Schlusslicht. Wobei die Veilchen mit viel Selbstvertrauen auflaufen werden.