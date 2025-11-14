Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Jubel der U 17 des FC Erzgebirge Aue über drei Punkte in Cottbus war groß. Nun folgt das Derby gegen Chemnitz.
Der Jubel der U 17 des FC Erzgebirge Aue über drei Punkte in Cottbus war groß. Nun folgt das Derby gegen Chemnitz. Bild: FCE
Der Jubel der U 17 des FC Erzgebirge Aue über drei Punkte in Cottbus war groß. Nun folgt das Derby gegen Chemnitz.
Der Jubel der U 17 des FC Erzgebirge Aue über drei Punkte in Cottbus war groß. Nun folgt das Derby gegen Chemnitz. Bild: FCE
Aue
Erzgebirge Aue: Nachwuchsveilchen fiebern Traditionsderby gegen Himmelblau entgegen
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die U17-Fußballer der Porsche-Kumpelschmiede des FCE stehen vor einem packenden Bundesligaspiel. Diesen Sonnabend empfangen sie den Chemnitzer FC. Die U 19 indes hat noch spielfrei.

Ein brisantes Kellerduell hat die B-Jugend-Bundesliga der Nachwuchsfußballer zu bieten. Denn in der U 17 haben die Talente des FC Erzgebirge Aue diesen Sonnabend ab 11 Uhr im Stadion am Spiegelwald den Chemnitzer FC zu Gast. Damit empfängt der Vorletzte das Schlusslicht. Wobei die Veilchen mit viel Selbstvertrauen auflaufen werden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
15.10.2025
3 min.
Erzgebirge Aue: Veilchen fokussieren sich auf entscheidendes Duell
FCE-Trainer Philip Hauck und die U 19 der Veilchen stehen vor einem richtungsweisenden Heimspiel.
Diesen Sonnabend läuft bei den U-19-Kickern des FCE in der Nachwuchs-Bundesliga der Berliner Athletik Klub auf. Danach steht fest, in welche Tabellenhälfte die Lila-Weißen gehören.
Anna Neef
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
06:06 Uhr
4 min.
Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt
Lennart Karl trifft bei Debüt - singen will er offenbar nicht.
Dieses Bayern-Duo in der U21 macht Spaß. Lennart Karl und Tom Bischof sorgen gegen Malta für ein Torfest. Der eine lernt für Englisch, der andere von Kane.
15:00 Uhr
3 min.
Erzgebirge Aue: Veilchenringer vor rappelvollem Kampftag – und einem bewegenden Abschied
Aues Oliver Skrzypczak (unten) feierte zuletzt einen 4:0-Sieg gegen den Potsdamer Armen Mahakian.
Ein Sportler, der dem FCE 20 Jahre lang die Treue hielt, stellt seine Ringerschuhe am Sonnabend für immer auf die Matte. Das wird sicher der emotionale Höhepunkt am Mammut-Kampftag mit drei Duellen.
Anna Neef
06:00 Uhr
4 min.
Vodafone warnt vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
Besser nicht drangehen: Vodafone warnt bei einem Anruf vor einer möglichen Betrugsmasche, hier ein gestelltes Bild mit einer fiktiven Telefonnummer, die Vodafone nur zwischenzeitlich zu technischen Testzwecken geschaltet hatte.
Es klingelt, die ausländische Nummer auf dem Handy ist unbekannt - gehen Sie dann dran? Wenn ja, könnte jemand Unseriöses am anderen Ende der Leitung sein. Ein Mobilfunkanbieter mahnt zur Vorsicht.
Mehr Artikel