Die kleinen Veilchen haben für die Fans jeden Tag einen Geschenketipp parat. Bild: FCE
Die kleinen Veilchen haben für die Fans jeden Tag einen Geschenketipp parat. Bild: FCE
Aue
Erzgebirge Aue: Nachwuchsveilchen öffnen bis Heiligabend Tür um Tür
Redakteur
Von Anna Neef
Die jüngsten Kicker des Vereins betreuen den virtuellen Adventskalender der Veilchen. Das hat der Fußball-Drittligist bewusst so bestimmt.

Weil die Adventszeit vor allem für die Kinder eine besonders spannende und überraschende Zeit ist, nimmt der FC Erzgebirge Aue seinen Nachwuchs in die Pflicht. So präsentieren die Bambini und die Kicker der Altersklasse U 10 in diesen Tagen täglich den virtuellen Adventskalender der Veilchen, vermeldet der Verein.
