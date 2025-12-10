Erzgebirge Aue: Perfekte Hinrunde für die Billardkegler der Veilchen

Der FCE hat in der Kreisliga Chemnitz die Favoritenrolle inne. Das kommt dem Saisonziel entgegen. Denn die Lila-Weißen wollen aufsteigen.

Sechs Spiele, sechs Siege: Bei den Billardkeglern des FC Erzgebirge Aue läuft die Saison rund. Bei Halbzeit führen die Veilchen die Tabelle in der Kreisliga Chemnitz (Staffel A) an. Der Gesamtdurchschnitt spricht Bände. 100 Zähler beträgt in dieser Statistik das Polster auf den ärgsten Verfolger Limbach-Oberfrohna III.