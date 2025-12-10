MENÜ
Die Billardkegler des FC Erzgebirge Aue - im Bild (v. l.) Joachim Seiler, Jan Schuster, Jens Schwarz, Ralf Martin und Peter Kirst - führen die Tabelle an.
Die Billardkegler des FC Erzgebirge Aue - im Bild (v. l.) Joachim Seiler, Jan Schuster, Jens Schwarz, Ralf Martin und Peter Kirst - führen die Tabelle an. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Die Billardkegler des FC Erzgebirge Aue - im Bild (v. l.) Joachim Seiler, Jan Schuster, Jens Schwarz, Ralf Martin und Peter Kirst - führen die Tabelle an.
Die Billardkegler des FC Erzgebirge Aue - im Bild (v. l.) Joachim Seiler, Jan Schuster, Jens Schwarz, Ralf Martin und Peter Kirst - führen die Tabelle an. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Aue
Erzgebirge Aue: Perfekte Hinrunde für die Billardkegler der Veilchen
Redakteur
Von Anna Neef
Der FCE hat in der Kreisliga Chemnitz die Favoritenrolle inne. Das kommt dem Saisonziel entgegen. Denn die Lila-Weißen wollen aufsteigen.

Sechs Spiele, sechs Siege: Bei den Billardkeglern des FC Erzgebirge Aue läuft die Saison rund. Bei Halbzeit führen die Veilchen die Tabelle in der Kreisliga Chemnitz (Staffel A) an. Der Gesamtdurchschnitt spricht Bände. 100 Zähler beträgt in dieser Statistik das Polster auf den ärgsten Verfolger Limbach-Oberfrohna III.
