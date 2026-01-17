Erzgebirge Aue: Rollstuhlbasketballer profitieren von 105 Toren der Fußballtalente

Das 3. Gerd-Schädlich-Gedenkturnier für U14-Mannschaften namhafter Ost-Clubs wirkt nach. Für die Rollstuhlbasketballer des ESV Zschorlau gab es eine stolze Finanzspritze.

1500 Zuschauer haben das 3. Gerd-Schädlich-Gedenkturnier am zweiten Januarwochenende in der Lößnitzer Erzgebirgshalle verfolgt. Das Gros davon waren Veilchenfans, die für tolle Stimmung sorgten. Dem runden Leder jagten die Talente namhafter Fußballclubs des Ostens nach. Und das Gipfeltreffen für Kicker der U 14 wirkt nach. So hat auch eine...