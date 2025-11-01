Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Einige Talente der Abteilung Schwimmen des FCE haben in Italien an ihren Leistungen gefeilt.
Einige Talente der Abteilung Schwimmen des FCE haben in Italien an ihren Leistungen gefeilt. Bild: Epperlein/FCE Aue
Aue
Erzgebirge Aue: Schwimmer aus dem Erzgebirge trainieren unter italienischer Sonne
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einige Talente der Schwimmabteilung des FCE haben besondere Übungseinheiten hinter sich. Zudem baute ein Unterstützer sein wichtiges Engagement für die „Goldfische“ aus. Dem geben erste Erfolge Recht.

Bis nach Italien sind einige Schwimmerinnen und Schwimmer des FC Erzgebirge Aue gereist, um sich für die Wettkampfsaison in Form zu bringen. Das Trainingslager in Lignano war ein voller Erfolg, sagt Philipp Epperlein. „An der Adriaküste stand eine Woche lang ein intensives Training auf dem Programm“, so der Sportliche Leiter der Abteilung....
