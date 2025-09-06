Erzgebirge Aue: Sponsoren laufen gegen Nationalmannschaft der Bürgermeister auf

Stadtoberhäupter aus ganz Deutschland gegen die Donnerstagskicker des FCE: Diese Konstellation gibt es in wenigen Tagen im Lößnitztal. Dabei geht es um weit mehr als Fußball.

Ein bisschen stolz ist Jens Stopp schon, die Truppe drei Jahrzehnte beisammen gehalten zu haben. Die Donnerstagskicker, bestehend aus Sponsoren des Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue, feiern 30. Geburtstag. Für diesen Anlass haben sie sich besondere Gäste eingeladen: So läuft im Lößnitztal in Kürze die deutsche Nationalmannschaft der... Ein bisschen stolz ist Jens Stopp schon, die Truppe drei Jahrzehnte beisammen gehalten zu haben. Die Donnerstagskicker, bestehend aus Sponsoren des Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue, feiern 30. Geburtstag. Für diesen Anlass haben sie sich besondere Gäste eingeladen: So läuft im Lößnitztal in Kürze die deutsche Nationalmannschaft der...