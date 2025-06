Erzgebirge Aue: U 16 blendet die „Schande vom Spiegelwald“ aus – das sagt der Veilchenpräsident dazu

Mit 2:1 sind die B-Junioren-Fußballer des FCE in die Aufstiegsrelegation zur Regionalliga gegen Erfurt gestartet. Die Vorfälle vor zwei Wochen an gleicher Stelle rückten in den Hintergrund.

Enrico Kern ist stolz auf seine Mannschaft. „Nicht nur sportlich, vor allem menschlich haben die Jungs in den vergangenen Tagen Größe bewiesen“, sagt der Trainer der jüngeren B-Junioren des FC Erzgebirge Aue. Der Schock saß tief bei den Jungs, schickt Kern hinterher. Rückblende: Vor zwei Wochen hatte es bei ihrem Heimspiel im Stadion am... Enrico Kern ist stolz auf seine Mannschaft. „Nicht nur sportlich, vor allem menschlich haben die Jungs in den vergangenen Tagen Größe bewiesen“, sagt der Trainer der jüngeren B-Junioren des FC Erzgebirge Aue. Der Schock saß tief bei den Jungs, schickt Kern hinterher. Rückblende: Vor zwei Wochen hatte es bei ihrem Heimspiel im Stadion am...