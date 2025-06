Erzgebirge Aue und der doppelte Titelgewinn: Diesem Veilchenringer ist die Stilart herzlich egal

Oldrich Bartsch ist mitteldeutscher Meister im klassischen und freien Stil. Um sich zu entscheiden, bleibt dem Talent vom FCE noch ein bisschen Zeit.

Klassisch oder freier Stil? Oldrich Bartsch mag beide Kampfarten. Der Veilchenringer hat dieses Jahr etwas Seltenes geschafft: Denn in der Altersklasse U 12 konnte ihm auf mitteldeutscher Ebene keiner das Wasser reichen, weder in der einen noch in der anderen Stilart. Zudem wurde er tschechischer Meister.