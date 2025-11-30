Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mehr als 80 Skatspieler haben einen Teilnehmerrekord beim Turnier der Veilchen bedeutet.
Mehr als 80 Skatspieler haben einen Teilnehmerrekord beim Turnier der Veilchen bedeutet. Bild: Dennis Hambeck/Verein
Mehr als 80 Skatspieler haben einen Teilnehmerrekord beim Turnier der Veilchen bedeutet.
Mehr als 80 Skatspieler haben einen Teilnehmerrekord beim Turnier der Veilchen bedeutet. Bild: Dennis Hambeck/Verein
Aue
Erzgebirge Aue: Unikate und Teilnehmerrekord beim Veilchenskat
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als 80 Skatspieler haben beim FCE um den 11. Wernesgrüner-Pokal gereizt und gestochen. Dabei gab es einige Überraschungen.

83 Spieler aus dem ganzen Erzgebirge sowie aus Dresden, Plauen und Neustadt/Aisch haben beim 11. Veilchen-Skatturnier gereizt und gestochen. Thomas Haus steuerte stellte kleine hölzerne Unikate anlässlich des Vereinsjubiläums des FCE 2026 zur Verfügung. Darüber hinaus stammten die Siegerurkunden aus Holz mit Namensgravur von ihm. Nach zwei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
10:52 Uhr
3 min.
Erzgebirgspokal im Bankdrücken: Sogar deutsche Meister geben sich in Lauter die Ehre
Der 29. Erzgebirgspokal im Bankdrücken lockt diesen Sonnabend nach Lauter.
Athleten des Vereins Kraftsport Lauter und des FC Erzgebirge Aue sind dieses Jahr im nationalen Vergleich das Maß der Dinge gewesen. Nun wollen sie in der Heimat ihre Stärken ausspielen.
Anna Neef
17.10.2025
1 min.
Erzgebirge Aue: Bei den Veilchen werden die Karten neu gemischt
Vier Buben spielen im Skat eine tragende Rolle. Am 22. November wird bei den Veilchen wieder gereizt und gestochen.
Schon in seine elfte Runde geht am 22. November das Skatturnier beim FCE. Besonderheit: Die Startgebühr kommt wieder dem Kumpel-Nachwuchs zugute.
Anna Neef
01.12.2025
2 min.
Wück vor EM-Vergabe: Hoffe, UEFA hat aufgepasst
Hoffen auf den Zuschlag der EM 2029: Bundestrainer Wück und die deutschen Fußballerinnen.
Bundestrainer Wück wirbt vor der Vergabe der EM 2029 für Deutschland als Gastgeber. Dabei nennt er die großen Pluspunkte des deutschen Frauenfußballs.
Mehr Artikel