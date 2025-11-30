Erzgebirge Aue: Unikate und Teilnehmerrekord beim Veilchenskat

Mehr als 80 Skatspieler haben beim FCE um den 11. Wernesgrüner-Pokal gereizt und gestochen. Dabei gab es einige Überraschungen.

83 Spieler aus dem ganzen Erzgebirge sowie aus Dresden, Plauen und Neustadt/Aisch haben beim 11. Veilchen-Skatturnier gereizt und gestochen. Thomas Haus steuerte stellte kleine hölzerne Unikate anlässlich des Vereinsjubiläums des FCE 2026 zur Verfügung. Darüber hinaus stammten die Siegerurkunden aus Holz mit Namensgravur von ihm. Nach zwei...