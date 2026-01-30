Erzgebirge Aue: Veilchen laden Nachwuchskicker zu offenem Sichtungsturnier ein

Aue
Gesucht werden beim FCE Fußballtalente des Jahrgangs 2017. Denn die neue Mannschaft der Altersklasse U 10 braucht noch Verstärkung.
Fußballbegeisterte Kinder mit der Extraportion Talent können in Kürze beim FC Erzgebirge Aue ihre Visitenkarte abgeben. Denn die Porsche-Kumpelschmiede des Drittligisten sucht junge Kicker des Jahrgangs 2017. Hintergrund ist laut FCE, dass für die neue U-10-Mannschaft im Nachwuchsleistungszentrum noch „motivierte und talentierte Spieler“...
