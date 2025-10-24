Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nahmen die deutsche Meisterin Gerda Barth kurz nach ihrem Titelgewinn 2024 voller Stolz in ihre Mitte: FCE-Chefcoach Björn Schöniger (l.) und Bundesstützpunkttrainer Florian Rau aus Leipzig.
Nahmen die deutsche Meisterin Gerda Barth kurz nach ihrem Titelgewinn 2024 voller Stolz in ihre Mitte: FCE-Chefcoach Björn Schöniger (l.) und Bundesstützpunkttrainer Florian Rau aus Leipzig. Bild: Peprny/Verein
Nahmen die deutsche Meisterin Gerda Barth kurz nach ihrem Titelgewinn 2024 voller Stolz in ihre Mitte: FCE-Chefcoach Björn Schöniger (l.) und Bundesstützpunkttrainer Florian Rau aus Leipzig.
Nahmen die deutsche Meisterin Gerda Barth kurz nach ihrem Titelgewinn 2024 voller Stolz in ihre Mitte: FCE-Chefcoach Björn Schöniger (l.) und Bundesstützpunkttrainer Florian Rau aus Leipzig. Bild: Peprny/Verein
Aue
Erzgebirge Aue: Veilchen schrammt ganz knapp am großen Traum vorbei
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ringerin Gerda Barth aus Schneeberg-Griesbach ist für den FCE dieser Tage bei der Weltmeisterschaft der U 23 in Serbien gestartet. Sie konnte ihre Medaillenchance lange wahren.

Mit der ersehnten Medaillen ist es am Ende zwar nichts geworden. Dennoch kann Ringerin Gerda Barth vom FC Erzgebirge Aue auf ihre Leistung bei der Weltmeisterschaft der U 23 stolz sein. „Sie hat sich gegen die internationale Konkurrenz wacker geschlagen“, sagt ihr Heimattrainer Björn Schöniger vom FCE. In Serbien startete die junge Frau aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.10.2025
6 min.
Erzgebirge Aue: Veilchenringer zum Bundesliga-Start mit dreifachem Heimspiel
Zur Leitung der FCE-Ringer gehören Sylvio Mehlhorn, Uwe Klippel, Lutz Gerber und Uwe Günther sowie Frank Witscher, der als Mannschaftsleiter jetzt allerdings ausscheidet, und Chefcoach Björn Schöniger (v. l.).
Breiter und jünger hat der FCE seine erste Mannschaft aufgestellt. Die Saison beginnt mit zwei Duellen. Darunter ein Großkampftag zuhause.
Anna Neef
Von Grit Baldauf
2 min.
26.10.2025
2 min.
Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Ein Sieg – und eine Bewährungsprobe
Meinung
Redakteur
Wahlaufsteller zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg.
Freiberg hat gewählt: Philipp Preißler hat das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang nochmals verbessert. Nun muss er zeigen, wie er die Herausforderungen für die Stadt und die Verwaltung meistert.
Grit Baldauf
17.10.2025
3 min.
Wie Messi und Ronaldo: Veilchenringer bieten Weltspitze auf – und setzen auf eigenen Nachwuchs
Vasile Diacon (l.) darf als Weltklasse-Ringer gelten. Der Moldawier steht in Auer Diensten.
Die Ringer des FC Erzgebirge Aue haben sich unter anderem mit einem Japaner verstärkt. Aber nicht nur der amtierende Juniorenweltmeister aus Fernost überzeugt den FCE-Coach auf ganzer Linie.
Anna Neef
10:15 Uhr
2 min.
Deutsch-Tschechische Kulturtage in Dresden
Der Dresdner Kulturpalast in eine Spielstätte für die Deutsch-Tschechischen Kulturtage vom 30. Oktober bis 16. November. (Archivbild)
Konzerte, Lesungen, Puppentheater: Bei den Deutsch-Tschechischen Kulturtagen steht Vielfalt auf dem Programm.
26.10.2025
2 min.
Schneefall sorgt im Erzgebirge für Behinderungen
Rund um den Fichtelberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autos blieben liegen.
In der Kammlagen hat es am Sonntag zum Teil Schneesturm gegeben. Der Wintereinbruch überraschte auch Autofahrer.
Kjell Riedel und André März
10:07 Uhr
1 min.
DFB-Frauen ohne Dallmann nach Frankreich
Linda Dallmann: Auch kein Einsatz im Rückspiel gegen Frankreich
Münchens Linda Dallmann musste zuletzt mächtig um ihren Platz im Fußball-Nationalteam kämpfen. Jetzt fällt sie auch noch aus gesundheitlichen Gründen aus.
Mehr Artikel