Erzgebirge Aue: Veilchen schrammt ganz knapp am großen Traum vorbei

Aue
Ringerin Gerda Barth aus Schneeberg-Griesbach ist für den FCE dieser Tage bei der Weltmeisterschaft der U 23 in Serbien gestartet. Sie konnte ihre Medaillenchance lange wahren.
Mit der ersehnten Medaillen ist es am Ende zwar nichts geworden. Dennoch kann Ringerin Gerda Barth vom FC Erzgebirge Aue auf ihre Leistung bei der Weltmeisterschaft der U 23 stolz sein. „Sie hat sich gegen die internationale Konkurrenz wacker geschlagen“, sagt ihr Heimattrainer Björn Schöniger vom FCE. In Serbien startete die junge Frau aus...
