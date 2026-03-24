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Mathilde Balsing (r.) und die Veilchen haben die BSG Chemie Leipzig mit 1:0 besiegt.
Mathilde Balsing (r.) und die Veilchen haben die BSG Chemie Leipzig mit 1:0 besiegt. Foto: Ralf Wendland
Mathilde Balsing (r.) und die Veilchen haben die BSG Chemie Leipzig mit 1:0 besiegt.
Mathilde Balsing (r.) und die Veilchen haben die BSG Chemie Leipzig mit 1:0 besiegt. Foto: Ralf Wendland
Aue
Erzgebirge Aue: Veilchen schreiben ihre Miniserie fort
Redakteur
Von Anna Neef
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Der Trainer ist zufrieden. Und die Ausbeute stimmt noch dazu. Die Landesliga-Fußballerinnen des FCE sind mit sechs Punkten ins neue Jahr gestartet. So darf es weitergehen. Doch die Aufgaben wachsen.

Es sind zwar erst zwei Siege in Folge. Aber für Coach Alexander Zamzow fühlt es sich dennoch schon wie eine kleine Serie an. „Wir sind richtig gut aus der Winterpause gekommen“, findet der Trainer der Landesliga-Fußballerinnen des FC Erzgebirge Aue. Nach dem 4:0 auswärts bei Dresden-Löbtau ließen die Veilchen im ersten Heimspiel des...
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