Erzgebirge Aue: Veilchen stellen Fans mit Handicap in den Mittelpunkt

Unter dem Motto „Inklusiv im Spiel“ richtet der FCE einen Fanstammtisch für Fans mit Handicap aus. Nicht nur das Team „Barrierefrei“ steht dabei Rede und Antwort.

Unter dem Motto „Inklusiv im Spiel – Fans mit Handicap im Mittelpunkt“ lädt der Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue für den 21. Oktober ab 16 Uhr ins Eins-Erzgebirgsstadion ein. Die Fanbetreuung organisiert diesen Stammtisch für Fans mit Handicap, der im Lößnitztal schon Tradition hat. Das Team „Barrierefrei“ und Vereinsvertreter... Unter dem Motto „Inklusiv im Spiel – Fans mit Handicap im Mittelpunkt“ lädt der Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue für den 21. Oktober ab 16 Uhr ins Eins-Erzgebirgsstadion ein. Die Fanbetreuung organisiert diesen Stammtisch für Fans mit Handicap, der im Lößnitztal schon Tradition hat. Das Team „Barrierefrei“ und Vereinsvertreter...