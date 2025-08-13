Erzgebirge Aue: Veilchen verpflichten Multi-Talent aus einer Ringer-Dynastie

Emil Thiele beherrscht beide Stilarten und geht ab Oktober in der 2. Bundesliga für den FCE auf die Matte. Einen Vorgeschmack seines Könnens gab der 21-Jährige bei der deutschen Meisterschaft.

Erst Freistil, dann Klassiker, jetzt wieder Freistil: Emil Thiele kann sich schwer entscheiden, könnte man meinen. Weit gefehlt. „Ich habe schon immer beide Stilarten trainiert, aber mit der Beinarbeit im Freistil komme ich besser zurecht", sagt der Ringer des FC Erzgebirge Aue. Sein jüngster Erfolg war Silber bei der deutschen...