Erzgebirge Aue: Veilchen von der Sportschule schwimmt in die deutsche Spitze

Lina Waldenburger vom FCE hat in Magdeburg überzeugt. Gegen starke Konkurrenz schaffte sie konstant starke Zeiten.

Sechs neue Bestzeiten bei sieben Starts. Und das gegen Konkurrenz, die sich gewaschen hat: Lina Waldenburger vom FC Erzgebirge Aue kann mit ihrem jüngsten Wettstreit zufrieden sein. Die Schwimmerin trat beim 20. Pokal von Magdeburg an, der als Qualifikation für die deutsche Jahrgangsmeisterschaft dient.