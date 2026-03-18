Die Landesliga-Fußballerinnen des FC Erzgebirge Aue haben die Winterpause beendet. Auswärts gelang das sehr souverän. Nun wartet das erste Heimspiel und damit ein dicker Brocken.

Das 1:0 im Hinspiel ist Alexander Zamzow zu wenig gewesen. Umso mehr freute sich der Coach der Landesliga-Fußballerinnen des FC Erzgebirge Aue jetzt über den Sieg bei Kellerkind Dresden-Löbtau. Mit 4:0 fiel dieser deutlich aus. „Das war ein tolles Spiel. So stelle ich mir das vor“, lobte der Veilchencoach seine Mannschaft, „die von Beginn...