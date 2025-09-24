Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Neun Medaillen haben die Veilchenringer aus Polen mit ins Erzgebirge gebracht.
Neun Medaillen haben die Veilchenringer aus Polen mit ins Erzgebirge gebracht.
Aue
Erzgebirge Aue: Veilchenringer bringen aus Polen viel Edelmetall mit
Redakteur
Von Anna Neef
Neun Medaillen sind eine Ausbeute, für die sich die Reise ins Nachbarland gelohnt hat. Der FCE-Nachwuchs war bei einem internationalen Turnier – und musste mit einer neuen Regel umgehen.

Man lernt nie aus, auch nicht auf der Ringermatte: Die Talente des FC Erzgebirge Aue haben bei einem internationalen Turnier in Polen jetzt eine neue Regel kennen gelernt. Denn beim gastgebenden RV Zary wurde im griechisch-römischen Stil und nach dem System des Verbands UWW gerungen, teilte FCE-Abteilungsleiter Uwe Günther mit.
