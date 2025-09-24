Erzgebirge Aue: Veilchenringer bringen aus Polen viel Edelmetall mit

Neun Medaillen sind eine Ausbeute, für die sich die Reise ins Nachbarland gelohnt hat. Der FCE-Nachwuchs war bei einem internationalen Turnier – und musste mit einer neuen Regel umgehen.

Man lernt nie aus, auch nicht auf der Ringermatte: Die Talente des FC Erzgebirge Aue haben bei einem internationalen Turnier in Polen jetzt eine neue Regel kennen gelernt. Denn beim gastgebenden RV Zary wurde im griechisch-römischen Stil und nach dem System des Verbands UWW gerungen, teilte FCE-Abteilungsleiter Uwe Günther mit. Man lernt nie aus, auch nicht auf der Ringermatte: Die Talente des FC Erzgebirge Aue haben bei einem internationalen Turnier in Polen jetzt eine neue Regel kennen gelernt. Denn beim gastgebenden RV Zary wurde im griechisch-römischen Stil und nach dem System des Verbands UWW gerungen, teilte FCE-Abteilungsleiter Uwe Günther mit.