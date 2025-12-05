Erzgebirge Aue: Veilchenringer erwarten in Nürnberg starke Gegenwehr

Der SV Johannis wird aufbieten, was nur geht. Davon jedenfalls ist Björn Schöniger überzeugt. Der Coach der Zweitliga-Ringer des FCE nimmt sich in Franken dennoch viel vor.

Alles außer ein Sieg ist fast keine Option. Doch ein Spaziergang wird das nicht, weiß Ringertrainer Björn Schöniger. „Denn der SV Johannis Nürnberg steht in der Tabelle schlechter dar, als es die Möglichkeiten der Franken hergeben." Und gegen den FC Erzgebirge Aue, der diesen Sonnabend für das Zweitliga-Duell nach Bayern reist, werden...