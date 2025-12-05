Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Auer Oliver Skrypczak (hinten) konnte zuletzt Thalheims Felix Franke besiegen.
Der Auer Oliver Skrypczak (hinten) konnte zuletzt Thalheims Felix Franke besiegen. Bild: Ramona Schwabe
Der Auer Oliver Skrypczak (hinten) konnte zuletzt Thalheims Felix Franke besiegen.
Der Auer Oliver Skrypczak (hinten) konnte zuletzt Thalheims Felix Franke besiegen. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Erzgebirge Aue: Veilchenringer erwarten in Nürnberg starke Gegenwehr
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der SV Johannis wird aufbieten, was nur geht. Davon jedenfalls ist Björn Schöniger überzeugt. Der Coach der Zweitliga-Ringer des FCE nimmt sich in Franken dennoch viel vor.

Alles außer ein Sieg ist fast keine Option. Doch ein Spaziergang wird das nicht, weiß Ringertrainer Björn Schöniger. „Denn der SV Johannis Nürnberg steht in der Tabelle schlechter dar, als es die Möglichkeiten der Franken hergeben.“ Und gegen den FC Erzgebirge Aue, der diesen Sonnabend für das Zweitliga-Duell nach Bayern reist, werden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
3 min.
Erzgebirge Aue: Veilchenringer vor rappelvollem Kampftag – und einem bewegenden Abschied
Aues Oliver Skrzypczak (unten) feierte zuletzt einen 4:0-Sieg gegen den Potsdamer Armen Mahakian.
Ein Sportler, der dem FCE 20 Jahre lang die Treue hielt, stellt seine Ringerschuhe am Sonnabend für immer auf die Matte. Das wird sicher der emotionale Höhepunkt am Mammut-Kampftag mit drei Duellen.
Anna Neef
14:16 Uhr
2 min.
Reus begleitet BVB-Spiel als Experte bei DAZN
Marco Reus ist in Dortmund als Co-Experte bei DAZN im Einsatz. (Archivbild)
Marco Reus kehrt als Experte bei DAZN an den BVB-Rasen zurück. Wie der Streamingdienst sein Engagement am Spielfeldrand plant.
14:12 Uhr
1 min.
Sieben Unionsabgeordnete stimmen gegen Rentengesetz
Drei Optionen hatten die Bundestagsabgeordneten bei ihrer Entscheidung über das Rentengesetz: Ja - Nein - Enthaltung.
Sieben der 208 Unionsabgeordneten haben im Bundestag gegen das umstrittene Rentengesetz gestimmt. Zwei weitere enthielten sich, ein Abgeordneter gab seine Stimme nicht ab. Das geht aus den vom...
07.11.2025
3 min.
Erzgebirge Aue: Multitalent der Veilchenringer wechselt den Platz
Der Auer Coach Björn Schöniger (l.) wurde bei den Zweitligakämpfen des FCE bisher von Ringer Emil Thiele unterstützt.
In der Hinrunde der 2. Bundesliga hat Ringer Emil Thiele FCE-Coach Björn Schöniger noch an der Matte unterstützt. Mit dem Stilart-Wechsel ist der 21-jährige Neuzugang nun selbst gefordert.
Anna Neef
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel