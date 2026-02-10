Erzgebirge Aue: Veilchenringer stellen sich dem Abenteuer Bundesliga – mit völlig neuem System

Als Vizemeister der 2. Bundesliga steigen die Veilchen auf. Die Entscheidung haben sie sich nicht leicht gemacht. Die Saison wird Fans überraschen. Sie wir komplett anders als bisher.

Haushoher Favorit sein – oder den Sprung ins Haifischbecken wagen? Die Ringer des FC Erzgebirge Aue haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Denn auch in dieser Abteilung des Vereins spielen die Finanzen eine große Rolle. Doch schon kurz nach Ende der jüngsten Zweitligasaison ließ Abteilungsleiter Uwe Günther durchblicken, dass es...