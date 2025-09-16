Erzgebirge Aue: Veilchenringer tanzen nach Kantersieg gegen Hannover in Potsdam auf der Rasierklinge

Selten hat sein Regionalliga-Team so hoch gewonnen, sagt Coach Björn Schöniger. Das 26:2 im ersten Heimkampf der Saison sei hochverdient gewesen. Dafür wäre der Auftritt in Potsdam fast schiefgegangen.

Hannover war eine große Unbekannte. „Wir wussten überhaupt nicht, was da auf uns zukommt“, sagt Björn Schöniger. Im Rückblick kann der Chefcoach der Veilchenringer mehr als stolz sein auf sein Regionalliga-Team. Der FC Erzgebirge Aue II hat die Niedersachsen mit einem 26:2 in die Schranken gewiesen. Begeistert haben Schöniger dabei auch... Hannover war eine große Unbekannte. „Wir wussten überhaupt nicht, was da auf uns zukommt“, sagt Björn Schöniger. Im Rückblick kann der Chefcoach der Veilchenringer mehr als stolz sein auf sein Regionalliga-Team. Der FC Erzgebirge Aue II hat die Niedersachsen mit einem 26:2 in die Schranken gewiesen. Begeistert haben Schöniger dabei auch...