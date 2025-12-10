Erzgebirge Aue: Veilchenringer wahren Chance auf Silber - warum es diese Saison so gut läuft

Aue
Es ist lange her, dass der FCE in der 2. Bundesliga um Podestplätze mitgekämpft hat. Dieses Jahr passiert genau das. Und das hat laut Chefcoach Björn Schöniger einen bestimmten Grund.
Für die Überraschung des Abends hat Teetje Richter gesorgt. Der Freistil-Ringer des FC Erzgebirge Aue blieb im 66-Kilogramm-Limit bis zur letzten Sekunde hoch konzentriert. Zwar lag Richter gegen Enes Akbulut, der schon in Diensten von Erstligist Burghausen stand, lange 0:2 zurück. „Neun Sekunden vor Schluss verkürzte er aber auf 1:2 und...
