Erzgebirge Aue: Veilchenringer zeigen sich flexibel

Reichlich Edelmetall haben die Nachwuchsringer des FCE bei der Landesmeisterschaft in Plauen geholt. Nun liegt der Fokus auf den neuen und noch größeren Herausforderungen.

Silber und Gold in der Mannschaftswertung: Die Ringer des FC Erzgebirge Aue sind in beiden Stilarten äußerst erfolgreich in die neue Saison gestartet. In Plauen standen bei der Landesmeisterschaft zunächst die Experten im griechischen-römischen Stil auf der Matte. Neben Theo Schreiner, Mateo Jungnickel und Ansgar Lindner überzeugte dabei...