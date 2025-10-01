Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zur Leitung der FCE-Ringer gehören Sylvio Mehlhorn, Uwe Klippel, Lutz Gerber und Uwe Günther sowie Frank Witscher, der als Mannschaftsleiter jetzt allerdings ausscheidet, und Chefcoach Björn Schöniger (v. l.). Bild: Ralf Wendland
Zur Leitung der FCE-Ringer gehören Sylvio Mehlhorn, Uwe Klippel, Lutz Gerber und Uwe Günther sowie Frank Witscher, der als Mannschaftsleiter jetzt allerdings ausscheidet, und Chefcoach Björn Schöniger (v. l.). Bild: Ralf Wendland
Aue
Erzgebirge Aue: Veilchenringer zum Bundesliga-Start mit dreifachem Heimspiel
Redakteur
Von Anna Neef
Breiter und jünger hat der FCE seine erste Mannschaft aufgestellt. Die Saison beginnt mit zwei Duellen. Darunter ein Großkampftag zuhause.

Von Null auf 100 in zwei Tagen: So dürfte sich für die Ringer des FC Erzgebirge Aue der Start in die neue Zweitliga-Saison anfühlen. Diesen Donnerstag gastieren die Veilchen beim AC Lichtenfels und läuten die neue Meisterschaft damit auswärts ein. Nur zwei Tage später, kommenden Sonnabend, wird die Neustadt-Halle zur Kampfarena der...
