Erzgebirge Aue: Veilchenringer zum Bundesliga-Start mit dreifachem Heimspiel

Breiter und jünger hat der FCE seine erste Mannschaft aufgestellt. Die Saison beginnt mit zwei Duellen. Darunter ein Großkampftag zuhause.

Von Null auf 100 in zwei Tagen: So dürfte sich für die Ringer des FC Erzgebirge Aue der Start in die neue Zweitliga-Saison anfühlen. Diesen Donnerstag gastieren die Veilchen beim AC Lichtenfels und läuten die neue Meisterschaft damit auswärts ein. Nur zwei Tage später, kommenden Sonnabend, wird die Neustadt-Halle zur Kampfarena der...